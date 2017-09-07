Власники авто на іноземних номерах закінчили мітинг під Радою

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Учасники акції протесту автомобілістів біля Верховної Ради оголосили про її завершення.

Організатори акції зі сцени закликали представників з різних областей, які зібралися під парламентом, роз'їжджатися.

Мітингувальники підкреслили, що це колективне рішення координаторів областей.

Водночас, за різними повідомленнями, на площі Конституції під парламентом продовжують знаходитися близько 200-300 учасників акції.

Раніше правоохоронці відтіснили мітингувальників від бочок, у які вони били палицями.

Це сталося начебто після того, як учасники акції облили бензином шини й хотіли їх підпалити.

За повідомленням поліції Києва, правоохоронці припинили правопорушення, одного чоловіка затримали для з'ясування мотивів інциденту.

Зі сцени було також оголосили, що в парламенті планують створити робочу групу для розгляду того питання, яке порушують учасники акції протесту.

6 вересня власники автомобілів з іноземною реєстрацією почали під стінами Верховної Ради акцію за "доступне розмитнення авто". Вони вимагали змінити правила розмитнення автомобілів.

Голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна виключає податкову амністію для власників автомобілів з іноземними номерами.

Державна фіскальна служба повідомила, що в Україні незаконно перебуває понад 63,9 тисячі автомобілів з іноземними номерами.