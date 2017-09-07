Фото: "Ірма" спустошила Кариби
Ураган максимальної п'ятої категорії "Ірма" змітає усе на своєму шляху через Карибські острови, у суботу він обрушитися на американський штат Флорида.
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Facebook/Kevin Barrallon
Шторм зруйнував будинки та підприємства, і вбив щонайменше 10 людей. Це набережна Густавії в Сен-Бертельмі.
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Ron Gurney/Handout via REUTERS
На Британських Віргінських Островах вітер та хвилі виштовхали на берег прогулянкові яхти.
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Handout/ RCI Guadeloupe
"Це жахливе стихійне лихо, 95% острова зруйновано. Я в шоці", - заявив офіційний представник Сен-Мартен Деніел Гіббс
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Handout
Голландські військові опублікували аерознімки, які показують спустошення на острові Сен-Мартен. Цей острів розділений між Нідерландами та Францією.
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Getty Images
Це Пуерто-Рико. Половина будинків та підприємств залишилися без електрики, частина острова підтоплена.
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AFP/Getty Images
Попри те, що Пуерто-Ріко не зазнало прямого удару стихії, у рятувальників і тут є робота – очистити дорогу від повалених дерев.
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Очікується, що вода на на узбережжі Карибського басейну підніметься до 6 метрів.
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AFP/Getty Images
На півночі Гаїті люди в очікуванні урагану "Ірма" прибирають своє майно з даху будинку.
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AFP/Getty Images
Національний центр ураганів у США попередив, що "приготування до захисту життя та майна повинні бути близькими до завершення" на шляху урагану "Ірма".
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AFP/ Getty Images
Бідні мешканці Санто-Домінго в Домініканській Республіці стурбовані тим, як пориви вітру та підйом води вплинуть на їхні тимчасові будинки.
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Virgin.com
Річард Бренсон під час шторму перебував зі своїми співробітниками на власному острові Некер, на Британських Віргінських островах. За його словами, ситуація була "страшною, але красивою".
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AFP/Getty Images
Урагани є регулярним явищем на південному узбережжі штату Флорида, але "Ірма" є найпотужнішою атлантичною бурею за десятиліття.
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AFP/Getty Images
Мешканці острову Кі-Вест, штат Флорида, забили вікна і залишили свої домівки, так як була оголошена обов'язкова евакуація.
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AFP/Getty Images
У деяких магазинах Флориди закінчилася питна вода, є повідомлення про бійку за товар між покупцями.
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Reuters
Після "Ірми" попереджають про шторми "Хосе" та "Катя". Їх вже підвищили до статусу урагану.
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