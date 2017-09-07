Фото: "Ірма" спустошила Кариби

  • 7 вересня 2017

Ураган максимальної п'ятої категорії "Ірма" змітає усе на своєму шляху через Карибські острови, у суботу він обрушитися на американський штат Флорида.‎

  • ураган ірма Facebook/Kevin Barrallon

    Шторм зруйнував будинки та підприємства, і вбив щонайменше 10 людей. Це набережна Густавії в Сен-Бертельмі.

  • яхти Ron Gurney/Handout via REUTERS

    На Британських Віргінських Островах вітер та хвилі виштовхали на берег прогулянкові яхти.

  • ураган ірма Handout/ RCI Guadeloupe

    "Це жахливе стихійне лихо, 95% острова зруйновано. Я в шоці", - заявив офіційний представник Сен-Мартен Деніел Гіббс

  • ураган ірма Handout

    Голландські військові опублікували аерознімки, які показують спустошення на острові Сен-Мартен. Цей острів розділений між Нідерландами та Францією.

  • ураган ірма Getty Images

    Це Пуерто-Рико. Половина будинків та підприємств залишилися без електрики, частина острова підтоплена.

  • ураган ірма AFP/Getty Images

    Попри те, що Пуерто-Ріко не зазнало прямого удару стихії, у рятувальників і тут є робота – очистити дорогу від повалених дерев.

  • ураган ірма Getty Images

    Очікується, що вода на на узбережжі Карибського басейну підніметься до 6 метрів.

  • ураган ірма AFP/Getty Images

    На півночі Гаїті люди в очікуванні урагану "Ірма" прибирають своє майно з даху будинку.

  • ураган ірма AFP/Getty Images

    Національний центр ураганів у США попередив, що "приготування до захисту життя та майна повинні бути близькими до завершення" на шляху урагану "Ірма".

  • ураган ірма AFP/ Getty Images

    Бідні мешканці Санто-Домінго в Домініканській Республіці стурбовані тим, як пориви вітру та підйом води вплинуть на їхні тимчасові будинки.

  • ураган ірма Virgin.com

    Річард Бренсон під час шторму перебував зі своїми співробітниками на власному острові Некер, на Британських Віргінських островах. За його словами, ситуація була "страшною, але красивою".

  • прапор сша AFP/Getty Images

    Урагани є регулярним явищем на південному узбережжі штату Флорида, але "Ірма" є найпотужнішою атлантичною бурею за десятиліття.

  • ураган ірма AFP/Getty Images

    Мешканці острову Кі-Вест, штат Флорида, забили вікна і залишили свої домівки, так як була оголошена обов'язкова евакуація.

  • візок AFP/Getty Images

    У деяких магазинах Флориди закінчилася питна вода, є повідомлення про бійку за товар між покупцями.

  • ураган ірма Reuters

    Після "Ірми" попереджають про шторми "Хосе" та "Катя". Їх вже підвищили до статусу урагану.

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