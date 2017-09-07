Українець Гриб перебуває в Краснодарському СІЗО - МЗС

Копирайт изображения Ольга Гриб

Управління ФСБ Росії по Краснодарському краї повідомило про тримання Павла Гриба, який зник після поїздки до Білорусі, у СІЗО в Краснодарі. Про це ВВС Україна розповів керівник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

За словами дипломата, 19-річного українця затримали 25 серпня за звинуваченням у вчиненні злочину, відповідно до статті 205 Кримінального кодексу РФ - це тероризм.

24 серпня він поїхав до Гомеля на зустріч із дівчиною, з якою переписувався спершу у VK, а потім у Skype, і зник.

Білоруська влада визнала, що хлопець перетнув кордон республіки. Водій автобуса, за словами батька зниклого Ігора Гриба, підтвердив, що син вийшов на автовокзалі у Гомелі. Після цього його слід зник.

Білоруські правоохоронці кажуть, що серед затриманих його немає. Російська влада справу Павла Гриба досі ніяк не коментувала.

"Посольству України в Російській Федерації та Генеральному консульству України в Ростові-на-Дону доручено оперативно звернутися нотою до МЗС РФ і представництва МЗС РФ у Краснодарському краї з вимогою невідкладно забезпечити доступ українських консулів до затриманого громадянина України", - наголосив Василь Кирилич.

Дипломат додав, що українських консулів, які 31 серпня та 1 вересня прибули до управління ФСБ у Краснодарському краї, не допустили до затриманого Павла Гриба, що, за словами пана Кирилича, є грубим порушенням міжнародної конвенції щодо вимоги забезпечення права консула відвідати затриманого.

Родина Павла Гриба звернулась із заявою до Європейського суду з прав людини щодо дій Росії, які можуть загрожувати життю хлопця.

Також родичі вимагають у РФ забезпечити хлопцю доступ до медичного обслуговування, адже він потребує щоденного специфічного лікування через вроджене захворювання.

Хлопець має проблеми з кровообігом через синдром портальної гіпертензії. Кожен день перебування хлопця у СІЗО в неналежних умовах може бути фатальним для його життя, стверджують родичі.

Копирайт изображения Facebook Image caption Ігор Гриб - український офіцер, працював у Держприкордонслужбі

Батько Павла Гриба служив в Україні прикордонником. Він розповідає, що син активно висловлювався у соцмережах щодо політичних питань. До ЗСУ чи добробатів не має стосунку, не їздив на Донбас та ніколи не виїздив за кордон.

За словами батька, у соцмережах син познайомився з дівчиною. Вона представилась патріоткою України з-під Сочі. Їй нібито було 17 років.

У них ніби зав'язались віртуальні романтичні стосунки й вони домовилися зустрітись у Білорусі.

Низка ЗМІ встигли поспілкуватися з дівчиною Тетяною, з якою нібіто мав зустрітися Павло Гриб. Вона вказує, що зустріч відбулась і тривала понад півгодини. Дівчина розповіла журналістам, що організувала зустріч під тиском ФСБ і що доля Павла їй невідома.