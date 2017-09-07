Ураган "Ірма" прийшов із руйнуваннями на Кариби

Копирайт изображения Reuters Image caption У Британських Віргінських островах, вітри і хвилі відштовхнули прогулянкові судна на берег

Майже всі будівлі і інфраструктура невеликого карибського острова Барбуда зруйновані після урагану "Ірма". Прем'єр-міністр Антигуа і Барбуда Гастон Браун заявив, що острів непридатний для життя.

"Це повна руйнація. Острів буквально пішов під воду. Я вважаю, що зараз Барбуда непридатна для життя", - сказав пан Браун, коли пролітав над островом.

Повідомляється про загибель однієї дитини на Барбуді, всього там живе близько 1600 людей. Число загиблих, швидше за все, буде рости, сказав прем'єр.

Сусідній острів Антигуа з населенням 80 тисяч людей уникнув серйозних збитків - серйозних руйнувань і загиблих там немає, говорив пан Браун раніше.

У південній частині острова Сен-Мартен зруйновано аеропорт. Він третій за величиною на Карибських островах. Раніше повідомлялося, що острів залишився без електрики. Всього на Карибах через ураган загинули сім людей.

Image caption Знімок урагану Ірма з космосу

За інформацією американських метеорологів, ураган "Ірма" в четвер наблизився до Пуерто-Рико. Очікується, що він пройде по північному березі острова.

"Ірму" називають найпотужнішим ураганом в Атлантиці за останнє десятиліття. Швидкість вітру в центрі урагану досягає 300 км/год.

Ураган має п'яту, максимальну категорію. Він потужніший за ураган "Харві", який раніше рухався узбережжям Техасу і призвів до повені із катастрофічними наслідками.

За певного збігу обставин ураган може дайти до Британських Віргінських островів, Куби, і до суботи дійти до американського штату Флорида.

Влада цього штату оголосили мобілізацію усіх військових національної гвардії, а також почали евакуацію туристів із островів біля південного узбережжя штату.

"Ми не знаємо, де точно пройде ураган, але погода може швидко змінитися. Хоча ми і сподіваємося на краще, ми повинні бути готові до гіршого", - заявив губернатор штату Рік Скотт.

Тим часом Національний центр США з попередження ураганів повідомив, що тропічний шторм "Хосе", що утворився над Атлантичним океаном, посилився до урагану першої категорії і рухається до карибському регіону.

Також посилився інший тропічний шторм у Мексиканській затоці, він має ім'я "Катя". Раніше повідомлялося, що він досягне берегів Мексики в п'ятницю вранці.