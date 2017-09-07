В Україну йде потепління до +30

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Синоптики прогнозують найближчим часом в Україні потепління до +30°. Про це повідомляється на сторінці Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

"Після різкого похолодання та дощової погоди в Україні найближчим часом погода покращиться. Антициклон забезпечуватиме суху та сонячну погоду", - зазначили метеорологи.

Зазначають також, що на півдні країни температура буде вищою, аніж на іншій території.

Така погода триватиме до наступного тижня.

У п'ятницю на Сході України прогнозують дощі, на решті території без опадів.