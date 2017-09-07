На Донбасі загинув один військовий

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Від початку доби у районі проведення АТО спостерігають загострення, найактивніше стріляли на приморському та донецькому напрямках. Про це повідомляє штаб АТО.

Бойовики стріляли по позиціях біля Мар'їнки, у районі Водяного, а поблизу Широкиного вели вогонь по укріпленнях ЗСУ зі стрілецької зброї.

"На донецькому напрямку, на околицях Зайцевого, противник тричі відкривав вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів. З цієї ж зброї бойовики двічі били по українських опорних пунктах в Авдіївській промзоні. Внаслідок одного з цих обстрілів загинув один військовослужбовець", - зазначили у штабі.

На луганському напрямку бойовики стріляли також неподалік Лобачевого.