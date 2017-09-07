Сина Шуфрича обмежили у керуванні автомобілем на два місяці

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Шевченківський райсуд Києва на 2 місяці обмежив сина Нестора Шуфрича у праві керування транспортом. Про це повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

"За клопотанням столичної прокуратури суд на 2 місяці обмежив підозрюваного у ДТП на Шота Руставелі у праві керування транспортом", - написала вона на Facebook.

Апеляційний суд Києва переніс на 12 вересня розгляд скарги столичної прокуратури на рішення суду, який відпустив підозрюваного на поруки.

Аварія за участі сина депутата сталася ввечері 26 серпня у центрі Києва. Автомобіль "Бентлі" збив чоловіка на пішохідному переході на перетині вулиць Шота Руставелі і Рогнідинської.

Постраждалий потрапив до реанімації.

Його стан, за словами лікарів, залишається тяжким.