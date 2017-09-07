Лондон: на Оксфорд-стріт через вибух в електромережі є травмований

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Частину Оксфорд-стріт перекрили поліцейські через "вибуху в електромережі", один чоловік травмований.

Міська поліція повідомила, що після невеликого "вибуху електромережі", яка сталася о 19:00 за місцевим часом, одна людина зазнала незначних травм.

Було встановлено поліцейський кордон, аби заблокувати рух і перекрити частину тротуару, але його пізніше забрали.

Очевидці повідомили про "крики, сльози та вигуки" після гучного вибуху, а потім про "світло", яке спалахнуло з коробки з електричними дротами.