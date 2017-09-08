"Ірма" вдарила по карибських островах Теркс і Кайкос

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Так виглядає острів Сен-Мартен під час стихії

Ураган "Ірма" вдарив по островах Теркс і Кайкос після того, як лишив по собі руйнування на інших територіях у Карибському басейні, призвівши до загибелі щонайменше 14-ти людей.

За прогнозами, ці низько розташовані острови можуть стикнутися зі стихією з руйнівними хвилями у шість разів вищими ніж зазвичай.

На Гаїті шторм вже спричинив певні руйнування та повені. Інфраструктура цієї країни досі не оговталася після руйнівного землетрусу 2010 року.

"Ірма" є ураганом п'ятої, найвищої категорії із швидкістю вітру до 280 км/год.

За оцінкою Червоного Хреста, від "Ірми" вже постраждали 1,2 мільйона людей і ця кількість може різко зрости до 26 мільйонів.

Існують побоювання, що в районах, де пошкоджене постачання питної води та зірвана робота санітарно-гігієнічних служб, можуть швидко поширюватися хвороби.

Посадовці попередили, що найімовірніше кількість жертв стихії зростатиме.

Що далі?

Копирайт изображения Reuters Image caption Куба активно готується до удару стихії

Зараз ураган прямуєв бік Гаїті. Далі на його шляху буде Куба, а до вихідних він повинен вдарити по американському штату Флорида, влада якого готується до масштабних руйнувань і вже евакуювала жителів і туристів з небезпечних районів.

Острів Барбуда, який вже пережив ураган, зараз непридатний для життя, заявив прем'єр-міністр острівної держави Антигуа і Барбуда Гастон Браун.

"Це повна руйнація, - сказав прем'єр під час прольоту над островом, населення якого становить 1600 людей. - Острів буквально пішов під воду. Я вважаю, що зараз Барбуда непридатна для життя".

Сусідній острів Антигуа з населенням 80 тисяч людей уникнув серйозних збитків - серйозних руйнувань і загиблих там немає, казав Браун раніше.

У південній частині розділеного між Францією і Нідерландами острова Сен-Мартен зруйнований аеропорт, третій за величиною на Карибських островах. Раніше повідомлялося, що острів залишився без електрики.

Раніше Національний центр США із запобігання ураганів повідомив, що тропічний шторм "Хосе", що утворився над Атлантичним океаном, посилився до урагану третьої категорії і рухається у напрямку до Карибського регіону.

До урагану посилився також інший тропічний шторм в Мексиканській затоці, що отримав ім'я "Катя". Раніше повідомляли, що він досягне берегів Мексики в п'ятницю вранці.