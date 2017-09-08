В АТО один загиблий і 25 обстрілів - штаб
Минулої доби на Донбасі відбулося 25 обстрілів позицій української армії, в результаті бойових дій загинув один військовий, повідомив прес-центр штабу АТО у Facebook.
Обстріли тривали на донецькому і приморському напрямках, зазначили у штабі.
"У декількох випадках, коли була пряма загроза життю наших військових, сили АТО відкривали вогонь у відповідь", - наголосили там.
Зокрема під вогнем були опорні пункти сил АТО поблизу Широкиного, Павлополя, Старогнатівки, Авдіївки та шахти Бутівка.
У самопроголошеній "ДНР" звинувачують у обстрілах українських військових.