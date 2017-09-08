В АТО один загиблий і 25 обстрілів - штаб

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Минулої доби на Донбасі відбулося 25 обстрілів позицій української армії, в результаті бойових дій загинув один військовий, повідомив прес-центр штабу АТО у Facebook.

Обстріли тривали на донецькому і приморському напрямках, зазначили у штабі.

"У декількох випадках, коли була пряма загроза життю наших військових, сили АТО відкривали вогонь у відповідь", - наголосили там.

Зокрема під вогнем були опорні пункти сил АТО поблизу Широкиного, Павлополя, Старогнатівки, Авдіївки та шахти Бутівка.

У самопроголошеній "ДНР" звинувачують у обстрілах українських військових.