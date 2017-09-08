Біля узбережжя Мексики стався потужний землетрус

У Тихому океані біля південного узбережжя Мексики стався сильний землетрус магнітудою 8.

Епіцентр землетрусу розташований приблизно за 100 км на північний захід від мексиканського міста Піхіх'япан на глибині 35 км, повідомила Геологічна служба США.

Мексику, Гватемалу, Сальвадор, Коста-Рику, Нікарагуа, Панаму та Гондурас застерегли про можливість цунамі.

Землетрус був відчутним у Мехіко - будівлі трусились, а люди повибігали на вулицю.