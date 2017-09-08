Іспанський суд заблокував референдум щодо незалежності Каталонії
Конституційний суд Іспанії призупинив закон щодо референдуму, який каталонський парламент ухвалив, щоби наступного місяця проголосувати щодо незалежності регіону.
Суд повідомив, що розгляне, чи не порушує даний закон конституцію Іспанії.
Попри це рішення, лідери Каталонії заявляють, що референдум відбудеться 1 жовтня, як і було заплановано.
Прем'єр Іспанії Маріано Рахой повідомив, що він закликав суд визнати референдум незаконним і назвав його "нестерпним актом непокори".
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Каталонія - заможний північно-східний регіон Іспанського Королівства, який вже має певну автономію. Проте місцевий уряд заявляє, що багато хто в регіоні підтримує ідею повної незалежності.
Через кілька годин після оголошення рішення Конституційного суду парламент Каталонії затвердив правову базу для переходу до повної автономії у випадку позитивного голосування на референдумі.
Більшість парламенту Каталонії підтримує ідею незалежності і проголосувала за закон у середу.
Водночас іспанський прем'єр заявив, що всі місцеві ради знають про їхній "обов'язок перешкоджати або паралізовувати" будь-які спроби провести голосування.
"Те, що незаконно, недемократично", - зауважив він.
Раніше генпрокурор Хосе Мануель Маза повідомив журналістам, що він попросив сили безпеки розслідувати, як каталонський уряд готується до проведення референдуму.
Він сказав, що його кабінет відкриватиме кримінальні справи проти каталонських парламентарів, які голосуватимуть на підтримку референдуму, і проти членів каталонського уряду, які ухвалюють рішення щодо нього.