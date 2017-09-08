Австралійці здали майже 26 тисяч рушниць під час амністії

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Австралійці здали майже 26 тисяч одиниць вогнепальної зброї під час першої загальнодержавної амністії на зброю з часу масової стрілянини 1996 року.

Амністія почалася 1 липня. Її запровадили через зростання загрози тероризму та напливу зброї в країну.

В Австралії володіння незареєстрованою вогнепальною зброєю є незаконним.

Тим, хто не здав зброю в період амністії, загрожує штраф у 280 тисяч доларів США та до 14-ти років ув'язнення.

Чинна програма, яка діятиме до 30 вересня, означає, що австралійці можуть здати незареєстровану вогнепальну зброю та пов'язані з нею предмети не побоюючись судового переслідування.

Міністр юстиції країни Майкл Кінан заявив, що "чудовий результат" цієї програми зробить націю безпечнішою.

За оцінками поліції, австралійці мають 260 тисяч одиниць незареєстрованої зброї, яка частково використовувалася у нещодавніх останніх терористичних інцидентах.

Протягом 1996 та 1997 років австралійці здали майже 644 тисячі одиниць вогнепальної зброї. Це сталося після убивства 35 людей в місті Порт-Артурі (Тасманія) під час найбільш масової стрілянини в сучасній історії країни.

Та подія також призвела до заборони напівавтоматичної та автоматичної зброї в країні.