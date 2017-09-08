Прикордонники застерегли про незручності через "мітинг Саакашвілі"

Прикордонники застерегли мандрівників про можливі незручності на митному пункті пропуску "Краківець" у Львівській області через заплановані масові акції у зв'язку з приїздом Міхеіла Саакашвілі.

"У зв'язку із можливим проведенням масових зібрань поблизу пункту пропуску "Краківець" впродовж 9-12 вересня, Державна прикордонна служба України рекомендує обрати інші маршрути руху задля уникнення ймовірних незручностей", - йдеться на сайті відомства.

Раніше екс-президент Грузії та колишній керівник Одеської області Міхеіл Саакашвілі оголосив, що спробує повернутись до України 10 вересня через кордон з Польщею.

Цей пункт пропуску тільки автомобільний, перехід для пішоходів не передбачений.

У липні президент Петро Порошенко припинив громадянство пана Саакашвілі, і представники прикордонної служби заявляли, що не пустять його до України й конфіскують його анульований український паспорт.