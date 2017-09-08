Україна вимагає від Росії допустити до Гриба консулів
МЗС України вимагає від Росії негайного доступу українських консулів до українця Павла Гриба, який зник після поїздки до Білорусі, і зараз перебуває у СІЗО в Краснодарі.
Київ також вимагає від російської сторони "надати вичерпну інформацію щодо місця, причин та обставин його затримання, умов тримання і забезпечити його негайне повернення в Україну", повідомила прес-служба МЗС.
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Напередодні у міністерстві підтвердили, що Павла Гриба утримують у СІЗО в Краснодарі - після того, як цю інформацію надала ФСБ Росії.
В українському МЗС також обурилися тим, що повідомлення ФСБ щодо Гриба надійшло до української консульської установи через 14 днів після арешту.
"Вкрай недопустимою є системна практика порушення російською стороною положень консульської Конвенції між Україною та Російською Федерацією щодо вчасного інформування про затримання громадян України", - наголосили там.
За що затримали?
Як повідомив напередодні керівник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, 19-річного українця затримали 25 серпня за звинуваченням за статтею про тероризм.
24 серпня він поїхав до Гомеля на зустріч із дівчиною, з якою переписувався спершу у VK, а потім у Skype, і зник.
Білоруська влада визнала, що хлопець перетнув кордон республіки. Водій автобуса, за словами батька зниклого Ігоря Гриба, підтвердив, що син вийшов на автовокзалі у Гомелі. Після цього його слід зник.
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Родина Павла Гриба звернулась із заявою до Європейського суду з прав людини щодо дій Росії, які можуть загрожувати життю хлопця.
Також родичі вимагають у РФ забезпечити хлопцю доступ до медичного обслуговування, адже він потребує щоденного специфічного лікування через вроджене захворювання.
Хлопець має проблеми з кровообігом через синдром портальної гіпертензії. Кожен день перебування хлопця у СІЗО в неналежних умовах може бути фатальним для його життя, стверджують родичі.
Батько Павла Гриба служив в Україні прикордонником. Він розповідає, що син активно висловлювався у соцмережах щодо політичних питань. До ЗСУ чи добробатів не має стосунку, не їздив на Донбас та ніколи не виїздив за кордон.
За словами батька, у соцмережах син познайомився з дівчиною. Вона представилась патріоткою України з-під Сочі. Їй нібито було 17 років.
У них ніби зав'язались віртуальні романтичні стосунки й вони домовилися зустрітись у Білорусі.
Низка ЗМІ встигли поспілкуватися з дівчиною Тетяною, з якою нібито мав зустрітися Павло Гриб. Вона вказує, що зустріч відбулась і тривала понад півгодини. Дівчина розповіла журналістам, що організувала зустріч під тиском ФСБ і що доля Павла їй невідома.