Україна вимагає від Росії допустити до Гриба консулів

Копирайт изображения Ольга Гриб

МЗС України вимагає від Росії негайного доступу українських консулів до українця Павла Гриба, який зник після поїздки до Білорусі, і зараз перебуває у СІЗО в Краснодарі.

Київ також вимагає від російської сторони "надати вичерпну інформацію щодо місця, причин та обставин його затримання, умов тримання і забезпечити його негайне повернення в Україну", повідомила прес-служба МЗС.

Напередодні у міністерстві підтвердили, що Павла Гриба утримують у СІЗО в Краснодарі - після того, як цю інформацію надала ФСБ Росії.

В українському МЗС також обурилися тим, що повідомлення ФСБ щодо Гриба надійшло до української консульської установи через 14 днів після арешту.

"Вкрай недопустимою є системна практика порушення російською стороною положень консульської Конвенції між Україною та Російською Федерацією щодо вчасного інформування про затримання громадян України", - наголосили там.

За що затримали?

Як повідомив напередодні керівник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, 19-річного українця затримали 25 серпня за звинуваченням за статтею про тероризм.

24 серпня він поїхав до Гомеля на зустріч із дівчиною, з якою переписувався спершу у VK, а потім у Skype, і зник.

Білоруська влада визнала, що хлопець перетнув кордон республіки. Водій автобуса, за словами батька зниклого Ігоря Гриба, підтвердив, що син вийшов на автовокзалі у Гомелі. Після цього його слід зник.

Родина Павла Гриба звернулась із заявою до Європейського суду з прав людини щодо дій Росії, які можуть загрожувати життю хлопця.

Також родичі вимагають у РФ забезпечити хлопцю доступ до медичного обслуговування, адже він потребує щоденного специфічного лікування через вроджене захворювання.

Хлопець має проблеми з кровообігом через синдром портальної гіпертензії. Кожен день перебування хлопця у СІЗО в неналежних умовах може бути фатальним для його життя, стверджують родичі.

Копирайт изображения Facebook Image caption Ігор Гриб - український офіцер, працював у Держприкордонслужбі

Батько Павла Гриба служив в Україні прикордонником. Він розповідає, що син активно висловлювався у соцмережах щодо політичних питань. До ЗСУ чи добробатів не має стосунку, не їздив на Донбас та ніколи не виїздив за кордон.

За словами батька, у соцмережах син познайомився з дівчиною. Вона представилась патріоткою України з-під Сочі. Їй нібито було 17 років.

У них ніби зав'язались віртуальні романтичні стосунки й вони домовилися зустрітись у Білорусі.

Низка ЗМІ встигли поспілкуватися з дівчиною Тетяною, з якою нібито мав зустрітися Павло Гриб. Вона вказує, що зустріч відбулась і тривала понад півгодини. Дівчина розповіла журналістам, що організувала зустріч під тиском ФСБ і що доля Павла їй невідома.