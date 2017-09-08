По Мексиці вдарив найпотужніший за століття землетрус

Копирайт изображения EPA Image caption На цьому фото видно руйнування в мексиканському місті Оахака, розташованому за 300 км від епіцентру землетрусу

Землетрус біля південного узбережжя Мексики, який президент країни назвав найпотужнішим за століття, забрав життя щонайменше шести людей.

Ще одна людина загинула у сусідній Гватемалі, повідомив президент цієї країни.

Епіцентр землетрусу, магнітуду якого Геологічна служба США оцінила в 8,1, розташований приблизно за 87 км на північний захід від мексиканського міста Піхіх'япан.

Мексику, Гватемалу, Сальвадор, Коста-Рику, Нікарагуа, Панаму та Гондурас застерегли про можливість цунамі.

Землетрус був відчутним у Мехіко - будівлі трусились, а люди повибігали на вулицю.

Повідомляють, що поштовхи там тривали до однієї хвилини.

Президент Енріке Пенья Нієто заявив, що землетрус відчули приблизно 50 мільйонів мексиканців і що кількість жертв може зрости.

Четверо людей загинули в штаті Мексика Чьяпас, неподалік епіцентру, а ще двоє в штаті Табаско.

Копирайт изображения EPA Image caption Люди зібралися біля лікарні в Мехіко після землетрусу

На півдні Мексики та в Гватемалі, за повідомленнями, серйозно пошкоджені будівлі.

На фото із соціальних мереж видно зруйновані будівлі в мексиканському штаті Оахака.

Тихоокеанський центр запобігання загрозам цунамі повідомив, що "вздовж узбережжя Мексики можливі хвилі цунамі в понад три метри над рівнем припливу".

У штаті Чьяпас проводять евакуацію мешканців прибережних районів.

Цей землетрус магнітудою 8,1 перевершує за силою землетрус 1985 року, який спричинив тисячі смертей.

Зараз східному узбережжю Мексики загрожує також ураган "Катя", який поки що відносять до першої категорії.