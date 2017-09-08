Южаніна: авто на єврономерах зможуть розмитнити за тисячу євро

Копирайт изображения UNIAN Image caption Власники автомобілів на європейських номерах вимагають полегшити завезення вживаних авто

Голова парламентського комітету з питань митної та податкової політики Ніна Южаніна розповіла, що у парламенті можуть досягнути компромісу щодо автомобілів на європейських номерах.

Про це Ніна Южаніна заявила в коментарі телеканалу "Еспресо".

Вона розповіла, що парламент може схвалити зміни до законодавства, щоб автомобілі, виготовлені після 2000 року, можна було розмитнити за пільговими правилами.

Зараз такі пільгові правила діють лише для автомобілів, вироблених після 2010 року.

"Коли ми порахували, то виходять абсолютно невеликі суми для сплати митних платежів. Для двигунів об'ємом до 2200 сантиметрів кубічних - це друга категорія, сплата складатиме в районі тисячі євро. Оформлення наступної категорії коштуватиме десь 1200-1400 євро", - розповіла пані Южаніна.

Влітку минулого року набули чинності зміни до Податкового кодексу, які суттєво знизили мита на ввезення вживаних легкових авто.

Проте вони стосувались тільки автівок, що вироблені не раніше 2010 року. Пільговий режим, чинний до 31 грудня 2018 року, не поширюється на старіші та дешевші вживані автомобілі, вироблені до 2010 року, які мають найбільший попит в українців.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Перемовини між владою та автовласниками поки були безуспішними

Останніми днями у Києві проходили акції протесту власників автомобілів на іноземній реєстрації, які вимагали "справедливої ціни розмитнення" власних автівок.

Організатори акції називали прийнятною ціну розмитнення у близько 500 доларів.

За даними Державної фіскальної служби, нині в країні незаконно перебувають понад 50 тисяч автівок з іноземними номерами - їхні власники порушили терміни транзиту чи реєстрації.

Загалом від початку року до України завезли майже 165 тисяч авто на іноземних номерах. Минулого року ця цифра становила понад 148 тисяч. Загалом, за різними оцінками, в Україні вже може перебувати до півтора мільйона авто з іноземними номерами.