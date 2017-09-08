Померла дівчина-донор врятувала вісьмох людей

Копирайт изображения Родина Лайзеллів Image caption Джемайма Лайзелл померла у 13 років

Органи, які 13-річна померла британка вирішила передати хворим, допомогли рекордним вісьмом людям, серед яких - п'ятеро дітей.

Джемайма Лайзелл померла у 2012 році від аневризми.

Вона стала донором серця, підшлункової залози, легенів, нирок, тонкої кишки і печінки.

Пишалася б

Британська інституція, яка відповідає за донорство - NHS Blood and Transplant - відзначає, що жоден донор до цього не допоміг стільком хворим.

Батьки дівчини згадують, що вона була розумною, співчутливою, творчою і "дуже пишалася б такою спадщиною".

Джемайма знепритомніла під час приготувань до 38-го дня народження матері й померла за чотири дні.

Її серце, малу кишку та підшлункову залозу пересадили трьом людям, і ще двоє хворих отримали її нирки.

Печінку розділили і трансплантували двом пацієнтам.

Ще одній людині допомогли її легені.

Копирайт изображения Родина Лайзеллів Image caption Родина Лайзеллів заснувала фонд допомоги хворих у пам'ять про Джемайму

Батьки Джемайми кажуть, що вона захотіла стати донором після того, як один з їхніх знайомих загинув у автокатастрофі. Про це вона казала за кілька тижнів до власної смерті.

Вони додають, що ухвалити рішення про те, щоб віддати тіло власної доньки на донорство, було непросто, однак зараз вони відчувають, що вчинили правильно.

Родина Джемайми Лайзелл заснувала фонд її імені, який має на меті допомагати молодим людям з ураженням мозку, а також просуває ідею донорства органів.

У NHS відзначають, що сотень смертей щороку можна було б уникнути, якби була вчасно проведена трансплантація, однак надто багато сімей відмовляють у донорстві тіл свої померлих родичів.

Лише у Британії зараз у черзі на органи для трансплантації перебувають 457 людей, серед яких - 14 дітей.