Помер соратник і партнер Іва Сен-Лорана П'єр Берже

Копирайт изображения AFP Image caption Наприкінці 80-х - початку 90-х років П'єр Берже був президентом Опери Бастилії

У Франції помер П'єр Берже, бізнесмен, який допоміг своєму багаторічному супутнику життя Іву Сен-Лорану створити власний модний будинок і зробити з нього глобальний бренд.

Берже помер у себе вдома, на півдні Франції. Йому було 86 років.

Фонд "П'єр Берже - Сен-Лоран" (Pierre Bergé-Yves Saint Laurent Foundation), створений Берже і Сен-Лораном, повідомив, що він довго хворів.

Копирайт изображения HORACIO VILLALOBOS Image caption П'єр Берже на фоні робіт Іва Сен-Лорана

П'єр Берже був покровителем опери та мистецтва у Франції та Марокко. Серед його друзів були славетні французькі письменники ХХ століття.

Копирайт изображения PIERRE GUILLAUD Image caption П'єр Берже (зліва), Ів Сен-Лоран і Катрін Деньов 1992 року, на урочистостях з нагоди 30-річчя будинку моди Сен-Лорана

У перший день, коли Берже переїхав до Парижа, він крокував Єлисейськими Полями, як раптом з вікна квартири випав і впав прямо на нього поет Жак Превер. Обидва вони вижили.

Партнер Берже, модельєр Ів Сен-Лоран, з яким він був разом з 1961 року, помер 2008 року у себе вдома в Парижі.