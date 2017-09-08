Помер соратник і партнер Іва Сен-Лорана П'єр Берже
У Франції помер П'єр Берже, бізнесмен, який допоміг своєму багаторічному супутнику життя Іву Сен-Лорану створити власний модний будинок і зробити з нього глобальний бренд.
Берже помер у себе вдома, на півдні Франції. Йому було 86 років.
Фонд "П'єр Берже - Сен-Лоран" (Pierre Bergé-Yves Saint Laurent Foundation), створений Берже і Сен-Лораном, повідомив, що він довго хворів.
П'єр Берже був покровителем опери та мистецтва у Франції та Марокко. Серед його друзів були славетні французькі письменники ХХ століття.
У перший день, коли Берже переїхав до Парижа, він крокував Єлисейськими Полями, як раптом з вікна квартири випав і впав прямо на нього поет Жак Превер. Обидва вони вижили.
Партнер Берже, модельєр Ів Сен-Лоран, з яким він був разом з 1961 року, помер 2008 року у себе вдома в Парижі.