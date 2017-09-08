Сьомий сезон "Гри престолів" незаконно скачали мільярд разів

Копирайт изображения HBO

Сьомий сезон "Гри престолів" був незаконно завантажений "понад мільярд разів".

За даними фірми Muso, яка відстежує піратство в мережі, кожен епізод був "скачаний" приблизно 140 мільйонів разів. Найпопулярнішим поки що є перший епізод.

Сьомий сезон серіалу постраждав від низки витоків, а минулого місяця в Індії заарештували чотирьох людей, підозрюваних у "зливі" кількох серій.

Як виглядає, були зламані внутрішні сервери компанії HBO, і в мережу виклали сценарії та особисті дані акторів серіалу.

Копирайт изображения HBO

В інтернет були також "злиті" нові епізоди деяких інших шоу HBO, таких як Curb Your Enthusiasm та Insecure.

Хакери стверджували, що викрали 1,5 терабайта даних.

Копирайт изображения HBO

Більшість піратських переглядів сьомого сезону "Гри престолів" відбувалися за допомогою стрімінгових сервісів (85%).

Торенти склали порівняно невеликий відсоток від загальної кількості (9%). На третьому місці - прямі завантаження (6%).

Копирайт изображения HBO

Водночас у компанії Muso повідомили, що їхні дані не враховують китайський ринок.