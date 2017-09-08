Сьомий сезон "Гри престолів" незаконно скачали мільярд разів
Сьомий сезон "Гри престолів" був незаконно завантажений "понад мільярд разів".
За даними фірми Muso, яка відстежує піратство в мережі, кожен епізод був "скачаний" приблизно 140 мільйонів разів. Найпопулярнішим поки що є перший епізод.
Сьомий сезон серіалу постраждав від низки витоків, а минулого місяця в Індії заарештували чотирьох людей, підозрюваних у "зливі" кількох серій.
Як виглядає, були зламані внутрішні сервери компанії HBO, і в мережу виклали сценарії та особисті дані акторів серіалу.
В інтернет були також "злиті" нові епізоди деяких інших шоу HBO, таких як Curb Your Enthusiasm та Insecure.
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Хакери стверджували, що викрали 1,5 терабайта даних.
Більшість піратських переглядів сьомого сезону "Гри престолів" відбувалися за допомогою стрімінгових сервісів (85%).
Торенти склали порівняно невеликий відсоток від загальної кількості (9%). На третьому місці - прямі завантаження (6%).
Водночас у компанії Muso повідомили, що їхні дані не враховують китайський ринок.