Клімкін: "У політиці Кремля є елемент політичної шизофренії"

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Міністр закордонних справ Павло Клімкін назвав маніпуляцією "пропозицію" президента Росії Володимира Путіна про миротворців на Донбасі. Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу.

"Росія прагне до визнання підтримуваних нею терористів на окупованій частині Донбасу. Це марна спроба перевести весь мирний процес в якусь віртуальну реальність ", - зазначив пан Клімкін.

За його словами, Росія маніпулює, коли говорить про миротворців лише уздовж лінії зіткнення.

"Більш того, я вбачаю в цьому і елемент своєрідної політичної шизофренії. Москва нібито декларує прагнення допомогти ОБСЄ, місії СММ. Але як? Розмістивши миротворців тільки уздовж лінії розмежування! " - підкреслив міністр.

Він вважає, що це тільки ускладнить роботу місії, бо дві місії з різним територіальним мандатом бути не може.

"Це таке безумство, що одночасно і смішно, і сумно ... Але всім нам, країнам-членам ООН, тут все добре зрозуміло. В практиці ООН ніколи не було, щоб виявлялася підтримка агресії", - сказав пан Клімкін.

Представник України у Мінську Леонід Кучма вважає неприйнятними умови Росії щодо введення миротворців ООН на непідконтрольних територіях, передає "УНІАН".

"Не будуть введені миротворці на умовах, які пропонує Росія. Миротворці мають бути введені на лінії зіткнення на Донбасі і на українсько-російському кордоні. Кордон — це свята святих", - сказав екс-президент.

Раніше розгорнути миротворчу операцію ООН на Сході України запропонував український президент Петро Порошенко у березні 2015 року.

У МЗС наполягають, що така місія має запроваджуватися лише за згодою Києва й передбачати "виведення всіх окупаційних військ та найманців, а також їхньої зброї з території України" та повернення контролю над кордоном з Росією.

Заява Путіна

Раніше президент Росії заявив: "Присутність миротворців, навіть можна сказати не миротворців, а тих людей, які забезпечують безпеку місії ОБСЄ, вважаю цілком доречною і не бачу тут нічого поганого. Навпаки, вважаю, що це пішло б на користь вирішення проблеми на південному сході України".

За його словами, ці сили повинні перебувати на лінії розмежування і ні на яких інших територіях.

Представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ольга Айвазовська припустила, що згодом Кремль може запропонувати, щоб серед миротворців були росіяни.

Росія послідовно заперечує збройну підтримку незаконних формувань "ДНР" і "ЛНР" на Донбасі, однак визнає присутність там російських добровольців.