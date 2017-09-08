Ураган Ірма загрожує руйнуваннями у США - ФЕМА

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Близько півмільйона людей мають залишити південь Флориди через ураган "Ірма", який рухається туди, заявив голова федерального агентства з надзвичайних ситуацій США.

У відомстві зазначили, що сусідні штати також у небезпеці.

Брок Лонг сказав, що у деяких районах Флориди може не бути води протягом кількох днів. Понад 100 тисяч людей, шукатимуть притулку.

Також є повідомлення про серйозні мародерства на Карибському острові Сент-Мартін, по якому пройшов ураган.

Копирайт изображения AFP Image caption У Флориді люди готуються до урагану і забивають дошками вікна та двері

Близько півмільйона людей мають залишити південь Флориди через ураган "Ірма", який рухається туди. Він має досягнути США у неділю.

Ураган знизився до 4 категорії, але чиновники попередили, що він залишається "надзвичайно небезпечним".

Національна погодна служба США повідомляє, що швидкість вітру "Ірми" може збільшитися до 270 км/год на вихідних.

Ураган "Ірма" вже вдарив по островах Теркс і Кайкос після того, як лишив по собі руйнування на інших територіях у Карибському басейні, призвівши до загибелі щонайменше 14-ти людей.

За прогнозами, ці низько розташовані острови можуть стикнутися зі стихією з руйнівними хвилями у шість разів вищими ніж зазвичай.

На Гаїті шторм вже спричинив певні руйнування та повені. Інфраструктура цієї країни досі не оговталася після руйнівного землетрусу 2010 року.

За оцінкою Червоного Хреста, від "Ірми" вже постраждали 1,2 мільйона людей і ця кількість може різко зрости до 26 мільйонів.

Існують побоювання, що в районах, де пошкоджене постачання питної води та зірвана робота санітарно-гігієнічних служб, можуть швидко поширюватися хвороби.

Посадовці попередили, що найімовірніше кількість жертв стихії зростатиме.

Що далі?

Копирайт изображения Reuters Image caption Куба активно готується до удару стихії

Острів Барбуда, який вже пережив ураган, зараз непридатний для життя, заявив прем'єр-міністр острівної держави Антигуа і Барбуда Гастон Браун.

"Це повна руйнація, - сказав прем'єр під час прольоту над островом, населення якого становить 1600 людей. - Острів буквально пішов під воду. Я вважаю, що зараз Барбуда непридатна для життя".

Сусідній острів Антигуа з населенням 80 тисяч людей уникнув серйозних збитків - серйозних руйнувань і загиблих там немає, казав Браун раніше.

У південній частині розділеного між Францією і Нідерландами острова Сен-Мартен зруйнований аеропорт, третій за величиною на Карибських островах. Раніше повідомлялося, що острів залишився без електрики.

Раніше Національний центр США із запобігання ураганів повідомив, що тропічний шторм "Хосе", що утворився над Атлантичним океаном, посилився до урагану третьої категорії і рухається у напрямку до Карибського регіону.

До урагану посилився також інший тропічний шторм в Мексиканській затоці, що отримав ім'я "Катя". Раніше повідомляли, що він досягне берегів Мексики в п'ятницю вранці.