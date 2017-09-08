У Києві сталася стрілянина, є двоє поранених - поліція

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У Києві між вулицями Дегтярівська і Зоологічна виникла стрілянина, внаслідок якої поранено двох людей. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Києва.

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"На вулиці Дегтярівській, 25 поліцейські виявили автомобіль "Ягуар" із пошкодженнями від пострілів та сліди крові у салоні.", - йдеться в повідомленні.

Поліція зазначає, що зловмисники рухалися автомобілем "Опель", їх було двоє.

"У дворі будинку, куди вони втекли, оперативники знайшли спортивну сумку, в якій виявили ріжок до автомата, балаклаву, запальничку та недопалки", - зазначили правоохоронці.

Спочатку до поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Білоруській виявили автомобіль з побитими вікнами, в салоні якого лежав предмет, схожий на автомат.

Пізніше з'явилася інформація, що двоє чоловіків з вогнепальними пораненнями звернулися за медичною допомогою.