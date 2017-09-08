Київ: за фактом вибуху автомобіля відкрили кримінальне провадження
У центрі столиці на вулиці Павла Скоропадського вибухнув автомобіль Toyota із трьома пасажирами: чоловік загинув, жінка та дитина у лікарні. Про це повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.
За його словами, загинув громадянин Грузії Тімур Махаурі.
"Мав стійкі зв'язки з чеченськими колами, також притягувався до відповідальності в Україні. Але визнав свою провину і отримав умовний термін", - уточнив пан Шевченко.
За фактом інциденту, порушено кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".
Відомо, справцював вибуховий пристрій, закладений в авто. Транспортний засіб повністю зруйнований, у нього грузинські номери.
Жінку ушпиталили, вона у тяжкому стані, життю дитини нічого не загрожує.
На місце прибули карети швидкої допомоги, вибухотехніки та поліція.
Вибухова хвиля пошкодила також автомобіль Honda, який стояв поруч.
Декількома годинами раніше у Києві між вулицями Дегтярівська і Зоологічна виникла стрілянина, внаслідок якої було поранено двох людей.
"На вулиці Дегтярівській, 25 поліцейські виявили автомобіль "Ягуар" із пошкодженнями від пострілів та сліди крові у салоні.", - йдеться в повідомленні.
Поліція зазначає, що зловмисники рухалися автомобілем "Опель", їх було двоє.