Буревій "Ірма" насувається на Флориду. Мільйони залишають домівки.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Через евакуацію на дорогах у Флориді утворилися величезні пробки

Буревій "Ірма", потужність якого в ніч проти суботи досягла максимального рівня, насувається на Флориду. Місцева влада наказала евакуювати 5,5 млн людей - близько чверті населення штату.

Очікується, що "Ірма", один із найпотужніших буревіїв в Атлантиці за останнє сторіччя, дістанеться Флориди у неділю вранці.

Масштабна евакуація жителів Флориди ускладнюється пробками на дорогах та дефіцитом пального на заправках.

Свої домівки мають залишити мешканці півдня штату, а також власники недостатньо міцних будинків.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Полиці у магазинах спорожніли, деякі заправки закрилися через відсутність пального

"Час вибігає. Якщо ви перебуваєте у зоні евакуації, вам потрібно виїзджати. Це катастрофічний буревій, нічого подібного наш штат ще не бачив", - заявив губернатор Флориди Рік Скотт.

Раніше президент США Дональд Трамп у Twitter закликав усіх, хто живе в регіонах, на які насувається буревій, дослухатися до вказівок місцевої влади.

Він також назвав "Ірму" штормом "із руйнівним потенціалом історичних масштабів".

Копирайт изображения Reuters Image caption Ввечері п'ятниці буревій наблизився до Куби

Нині буревій наблизився до північного узбережжя Куби. Він викликав сильні зливи і вітер, швидкість якого сягала 250 км на годину.

За даними Reuters, близько 50 тисяч туристів залишили острів через наближення буревію.

У деяких районах Куби відсутня електрика, є проблемі зі зв'язком. Проте синоптики сподіваються, що буревій пройде над островом лише по дотичній, що дозволить уникнути значних руйнувань.

За останніми даними, буревій вже забрав життя щонайменше 21 людини.

Міжнародний комітет Червоного хреста повідомив, що понад мільйон жителів островів Карибського басейну постраждали від "Ірми". Ще 26 мільйонів залишаються у небезпеці.

Буревій зруйнував майже усі будівлі на Барбадосі, залишив без електрики Пуерто-Ріко, а також приніс значні руйнування на Британські Віргінські острови, Сен-Мартен, Сен-Бартелемі, Сен-Кітс і Невіс.