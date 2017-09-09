Доба в АТО: 35 обстрілів, 5 поранених

Копирайт изображения UNIAN

За повідомленням прес-центру штабу АТО, обстріли були зосереджені переважно на Приморському і Донецькому напрямках, і відбувалися булижче до вечора п'ятниці.

"Усі обстріли противника характеризуються як прицільні", - йдеться у повідомленні.

Під час обстрілів бойовики застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети, міномети, а також зенітні установки.