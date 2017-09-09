Доба в АТО: 35 обстрілів, 5 поранених
- 9 вересня 2017
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За повідомленням прес-центру штабу АТО, обстріли були зосереджені переважно на Приморському і Донецькому напрямках, і відбувалися булижче до вечора п'ятниці.
"Усі обстріли противника характеризуються як прицільні", - йдеться у повідомленні.
Під час обстрілів бойовики застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети, міномети, а також зенітні установки.