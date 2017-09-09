Мінімальні ціни на алкоголь зросли на 6,5-19%

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Від 9 вересня набула чинності постанова уряду про збільшення мінімальних цін на горілчані напої.

Цю постанову уряд ухвалив місяць тому, 9 серпня.

Своє рішення урядовці пояснили прагненням "захистити споживачів від контрафактної та сурогатної продукції і зменшити частку тіньової економіки".

Зокрема, згідно із постановою, роздрібні ціни на

горілку та лікеро-горілчані вироби зростуть на 14,0-19,41%;

віскі, ром та джин - на 6,5-6,6%;

коньяк (бренді) - на 12,3-29,1%;

вина з додаванням спирту, ігристі - на 7,1-13,3%.

Відтак, мінімальна ціна на пляшку горілки об'ємом 0,5 л зростеь із 69,78 грн до 79,55 грн., найдешевша пляшка виноградного сухого вина об'ємом 0,7 літрів тепер коштуватиме 37 грн, а кріпленого - 45 грн.

Мінімальні оптові і роздрібні ціни на алкоголь були запроваджені у 2008 році, як спосіб боротьби із продажем неякісної продукції.

Востаннє мінімальні ціни на алкоголь змінювалися наприкінці 2016 року. А з 1 березня ставки акцизів на лікеро-горілчані вироби в Україні зросли на 20%.