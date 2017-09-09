Київ передав РБ ООН оновлений проект резолюції щодо миротворців на Донбасі - Єлісєєв

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Українська делегація передала на розгляд Ради безпеки ООН свій проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі, - заявив заступник голови президентської адміністрації Костянтин Єлісєєв в ефірі одного з телеканалів.

Він нагадав, що українська сторона пропонувала РБ ООН свою резолюцію про розміщення миротворців ще у 2016 році.

"На жаль, на той час вона не викликала відповідної реакції і від партнерів, оскільки Російська Федерація зайняла негативістську позицію", - заявив пан Єлісєєв.

Тепер, за його словами, за дорученням українського президента, оновлений проект резолюції був днями знову переданий РБ ООН.

Костянтин Єлісєєв також заявив, що підготовка до розміщення миротворців ООН на Донбасі від моменту ухвалення відповідного рішення може тривати півроку.

Наприкінці серпня президент України Петро Порошенко повідомив, що планує представити на Генасамблеї ООН у вересні ідею розгортання миротворчої місії на Донбасі.

5 вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН лише на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

В МЗС України заявили, що ця заява російського президента свідчить про чергову спробу Росії представити події на Донбасі внутрішньо українським конфліктом.