Президент звільнив від податків доходи нерезидентів від ОВДП
- 9 вересня 2017
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Президент Петро Порошенко підписав закон про звільнення від оподаткування доходів іноземних інвесторів, які вони отримують від українських державних цінних паперів.
Відповідні зміни до Податкового кодексу України депутати ухвалили лише два дні тому - 7 вересня 2017 року.
Як йдеться у повідомленні на офіційному сайті президента, ці зміни зроблено "з метою підвищення інвестиційної привабливості державних цінних паперів".
Закон набуде чинності від дня його оприлюднення.