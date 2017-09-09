Саакашвілі написав у Facebook, що вирушає в Україну

Копирайт изображения UNIAN

Позбавлений українського громадянства екс-голова Одеської облдержадміністрації і колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі повідомив на своїй сторінці у Facebook, що вирушає у Україну.

"Все, ми виїжджаємо у Краковець, Україну", - написав Саакашвілі.

Раніше пан Саакашвілі заявляв, що спробує повернутися до України 10 вересня.

Представники української влади заявляли, що після того, як наприкінці липня президент Петро Порошенко видав указ про позбавлення пана Саакашвілі українського громадянства, його український паспорт автоматично став недійсним. А відтак, на територію України його не пустять.

Раніше цього тижня стало відомо, що грузинська влада надіслала до Києва запит на екстрадицію Міхеіла Саакашвілі.

Сам пан Саакашвілі заявляє, що має законні підстави в'їхати на територію України, і що має лише одне громадянство - українське.