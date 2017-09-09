ЗМІ: ще один план для Києва в обмін на поступки Москви

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Ще один план вирішення конфлікту в Україні, чому світ став небезпечнішим, нові кібератаки у США і жінки-вікінги - в огляді міжнародної преси від 9 вересня.

Щоб у Росії не було "невралгії"

Колишній менеджер проектів економічних реформ на теренах колишнього СРСР, які проводить Американська агенція з міжнародного розвитку, Джош Коен запропонував власне бачення вирішення українського питання.

В статті для Euractiv він заявив, що попри очевидну логічність озброєння України Вашингтоном, Дональду Трампу варто ретельно зважити ризики ухвалення такого рішення для США з огляду на можливу реакцію Росії, зокрема в питаннях Північної Кореї, Сирії та Афганістану.

Поки рішення не прийнято, на думку Коена, США варто зосередити допомогу Україні на збільшенні підтримки антикорупційних реформ.

"Чого Україна потребує найбільше, так це перевести подих для закінчення економічних та політичних реформ задля консолідації молодого демократичного суспільства. Це все ще залишається недосяжним попри другі Мінські угоди, укладені в лютому 2015 року", - пише Коен.

Аби забезпечити ці процеси, на його думку, варто прибрати з порядку денного питання вступу України до НАТО, оскільки через військову перевагу Росії на Чорному морі НАТО не зможе ефективно захистити Україну, її вступ не підтримують багато країн-членів НАТО, а в Росії це питання викликає "невралгію".

У відповідь Київ міг би вимагати від Москви поступок в інших питаннях, вважає він.

"В обмін на поступки з НАТО Москва повинна погодитися не блокувати право України прагнути членства в ЄС, яке є пріоритетом для Києва", - веде далі Коен.

На його думку, після улагодження цих двох питань Вашингтону було б легше допомогти Росії та Україні у вирішенні питання Донбасу і Криму.

"Буде нелегко досягти такої угоди. Путін може не погодитися ні на що, крім повернення України на російську орбіту, а Київ може знайти неприйнятною будь-яку угоду, яка перешкоджає членству в НАТО, або замулювання питання Криму. Проте США могли б "підсолодити" ситуацію, запропонувавши пом'якшити санкції проти Росії і надати Україну допомогу у відновленні зруйнованого війною Донбасу", - вважає Коен.

"Більш небезпечний" світ

Світ став більш небезпечним, ніж він був для попереднього покоління, заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в розмові з британською Guardian, яка відбулася на тлі підготовки Росією до масштабного навчання на східному кордоні ЄС, а також загрози ядерної кризи на Корейському півострові.

Власне, саме кількість одночасних загроз робить ситуацію в світі більш небезпечною, вважає очільник альянсу.

"Маємо поширення зброї масового знищення у Північній Кореї, маємо терористів, нестабільність, а ще і більш напористу Росію, - сказав він після відвідин британських військових, розміщених в Естонії. - Наш світ став більш небезпечним".

Як нагадує видання, починаючи від четверга протягом шести днів російські та білоруські війська візьмуть участь у "ймовірно найбільшому військовому навчанні, яке проводить Москва, з часів холодної війни".

За словами Guardian, попри офіційно заявлені 13 тисяч учасників, на Заході існують побоювання, що реальна кількість залучених може досягти 100 тисяч. Зокрема, за повідомленнями з Польщі, Кремль приготував понад 4 тисяч вагонів для переміщення військових у західному напрямку.

Столтенберг назвав розміщення чотирьох батальйонів в Прибалтиці та Польщі "захисною" мобілізацію, яка покликана показати Росії, що атака на будь-яку з країн-членів НАТО буде розцінена як атака на весь альянс. Він залишається впевненим у безпеці східної Європи.

Однак, за словами газети, стурбованість Столтенберга викликає "ймовірна нездатність Москви виконати міжнародні зобов'язання із надання доступу спостерігачам до навчань, в яких залучені більше ніж 13 тисяч військових, зокрема можливості здійснювати спостережні польоти".

Не надто особисті дані

Копирайт изображения AFP Image caption Не тільки фінансова, але й особиста інформація має цінність

Внаслідок хакерської атаки на одне з трьох провідних бюро кредитних історій Equifax під загрозою опинилися персональні дані 143 мільйонів клієнтів компанії в США та інших країнах світу, повідомляє New York Times.

Атака, яка стала можливою завдяки вразливості в програмному забезпеченні вебсайту бюро, потенційно несе найбільші ризики компрометації особистих даних за останні декілька років і є третім подібним інцидентом з кібербезпекою компанії з 2015 року, розповідає видання.

Як показало розслідування, зловмисники мали доступ до "деяких" даних компанії з середини травня до липня. Серед іншого, вони змогли отримати імена і прізвища клієнтів бюро, їхні дати народження, адреси, а в деяких випадках і медичні дані. Було викрадено інформацію про кредитні картки 209 тисяч клієнтів, а також документи, які містять персональні дані, 182 тисяч позивачів.

Як зауважує видання, два злами поштового сервісу Yahoo, про які повідомлялося у 2016 році, були більшими за охопленням, аніж атака на Equifax, але в останньому випадку йдеться про більш серйозні збитки, оскільки зловмисники отримали доступ до більш особистих даних.

"За шкалою ризику для клієнтів від 1 до 10, це 10", - стверджує Авіва Літан, аналітик компанії Gartner з питань шахрайства.

Вікінгиня зі статусом

Копирайт изображения Getty Images Image caption Статус жінок у Скандинавій має глибоке історичне коріння?

Як з'ясували вчені Стокгольмського університету, тіло воїна-вікінга, яке було знайдене у 1880-х роках у шведському містечку Бірка і довгий час вважалося чоловічим, насправді належало жінці, - пише Independent.

Після того, як аналіз ДНК підтвердив стать, вчені офіційно проголосили, що скелет людини 10 століття є вперше підтвердженими останками жінки-вікінга.

Попри деякі підозри, що останки могли належати жінці, довгий час вважалося, що це був чоловік, зокрема через статусні речі, які були знайдені поруч з тілом: мечем, сокирою, списом, міцними стрілами, бойовим ножем, двома щитами та двома кіньми.

Аби розвіяти сумніви, вчені взяли проби ДНК із зуба та кісток руки. Відсутність Y-хромосом та тендітність кісток остаточно переконали вчених, що перед ними жінка.

За словами вчених, це відкриття "дає нове розуміння устрою суспільства вікінгів, соціальних зв'язків і норм доби вікінгів".

"Наші результати - що статусна могила Bj 581 на Бірці була похованням високопоставленої жінки-вікінга - дають можливість припустити, що жінки дійсно могли бути повноправними учасниками в традиційно чоловічих царинах", - підсумовують вони.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС