Чиї вілли постраждали або можуть постраждати від урагану "Ірма"

Копирайт изображения MARK GREENBERG / ZUMA WIRE Image caption Річард Бренсон купив острів Некер майже 40 років тому всього за $180 тисяч - більше він собі тоді дозволити не міг.

Найпотужніший ураган в Атлантиці за останнє десятиліття продовжує руйнувати острови Карибського басейну - улюблені місця відпочинку багатіїв. Багато з них ризикують втратити свої особняки під ударом стихії.

За даними міжнародного комітету Червоного Хреста, вже понад мільйон мешканців Карибів постраждали від урагану "Ірма" і ще 26 мільйонів залишаються під загрозою негоди.

Ураган бушує вже кілька днів, але швидкість вітру як і раніше не знижується.

Шлях урагану пролягає повз маєтки як Едді Мерфі, Кіт Річардс, Брюс Вілліс, Опра Вінфрі, Мік Джаггер і Джонні Депп. "Ірма" також обрушилася на особняки бізнесменів Річарда Бренсона, Романа Абрамовича і президента США Дональда Трампа, який раніше цього року оголосив про вихід своєї країни з Паризького угоди щодо клімату.

Річард Бренсон, який вже пережив "Ірму" у підвалах свого особняка на Британських Віргінських Островах, написав у блозі на сайті своєї компанії Virgin Group: "Якщо" Ірма "- це ознака ще більших катастрофічних погодних явищ, то чи не дешевше і розумніше нам підтримати Паризьку угоду та перейти на чисту енергію? "

На острові Некер, крім особняка родини Бренсона, розташовані будинки для гостей курорту - всього там може розміститися 34 туристи. Зняти будиночок на острові засновника Virgin Group коштує $80 тисяч за ніч.

Копирайт изображения MARK GREENBERG / ZUMA WIRE Image caption РІчард Бренсон і тенісист Бьорн Борг грають в шахи

На своєму острові Бренсон регулярно проводить тенісний турнір Necker Cup. Острів Некер не раз збирав іменитих гостей: серед тих, хто відвідував Бренсона на Британських Віргінських Островах, були й Барак та Мішель Обама.

Про підготовку до удару стихії Бренсон написав в блозі: "Ми очікуємо того, як приблизно через п'ять годин по нас з усієї сили вдарить ураган, і тоді сховаємося у бетонний винний погріб у Великому домі. Знаючи те, яка у нас чудова команда, я підозрюю, що після нашого звільнення вина в підвалі залишиться небагато".

Син Бренсона Сем написав в своєму Instagram, що усі на Некері залишилися живі, але "багато будинків зруйновані".

Копирайт изображения VIRGIN LIMITED EDITION Image caption Річард Бренсон відмовився залишати свою віллу, дізнавшись про наближення урагану "Ірма"

Володіння Романа Абрамовича на острові Сен-Бартельмі

Вілла іншого бізнесмена, власника футбольного "Челсі" Романа Абрамовича, також потрапила під удар "Ірми". Маєток Абрамовича розташований на острові Сен-Бартельмі, що входить до заморських територій Франції. Бізнесмен придбав його в 2009 році майже за $90 млн - на той час це була наймасштабніша угода щодо нерухомості на островах Карибського басейну.

Цю віллу на пляжі обговорювали в 2010 році, коли ЗМІ стало відомо про те, що бізнесмен збирається привезти на Сен-Бартельмі хіп-хоп-гурт Black Eyed Peas, щоб ті виступили на його вечірці на честь нового 2011 року.

За оцінкою Державної страхової компанії Франції CCR на 8 вересня, руйнування на Сен-Бартельмі та на французькій частині острова Сен-Мартен перевищують 200 млн євро, повідомляє агенція AFP.

Копирайт изображения CYRIL FOLLIOT/AFP/GETTY IMAGES Image caption До Абрамовича віллою в бухті Гувернер володів банкір Девід Рокфеллер

До Гваделупи відноситься і частина острова Сен-Мартен, на якому знаходиться розкішний п'ятизірковий маєток Дональда Трампа - Chateau des Palmiers ("Пальмовий замок"). На даний момент особняк виставили на продаж, і недавно його ціна різко впала з 28 млн до 16,9 млн доларів. Залишається тільки гадати, якою буде його доля після "Ірми".

Як розповів міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коллон, вже відомо, що ураган зруйнував найміцніші будівлі на Сен-Мартені, що змушує думати, що легші споруди стихія зрівняла із землею.

Аманда Міллер, представник Trump Organization, заявила, що компанія пильно стежить за ситуацією на Сен-Мартені. "Ми реалізували всі належні запобіжні заходи та захисту і зараз молимося за всіх, хто знаходиться на шляху урагану "Ірма"в Карибському морі та за його межами", - цитує заяву пані Міллер Washington Post.

У своєму Twitter Дональд Трамп закликав усіх, на кого насувається ураган, прислухатися до вказівок місцевої влади. Президент США вже ввів надзвичайний стан в Пуерто-Рико і штаті Флорида. В останньому знаходиться ще один його маєток - розкішна резиденція Мар-а-Лаго, а також три гольф-клуби, що також належать йому.

Копирайт изображения sxmsir Image caption Так виглядала вілла Трампа на острові Сен-Мартен до "Ірми"

Острів Антигуа в Карибському басейні, на якому розташована вілла Опри Вінфрі, зумів уникнути серйозних пошкоджень. Острів Барбуда, що по сусідству, "Ірма" зруйнувала настільки, що, як заявив прем'єр-міністр Антигуа і Барбуда Гастон Браун, на його відбудову підуть роки. Обсяг руйнувань на острові оцінюється в 90%.

Епіцентр "Ірми" в п'ятницю перебував у районі островів Теркс і Кайкос і наближався до Багам. Туристів евакуювали з цих територій. На островах очікували хвиль висотою до шести метрів, але точно оцінити збиток на Теркс і Кайкос поки не можливо - комунікація з островами розірвана.

Острів Паррот Кі (входить в Теркс і Кайкос) відомий своїми зоряними мешканцями: серед власників його вілл - дизайнер Донна Каран, актор Брюс Вілліс і гітарист Rolling Stones Кіт Річардс.

На Багамах удар стихії очікують маєтки Джонні Деппа та Едді Мерфі. Деппу належить невеликий острів Літл Холс Понд Кі, який актор придбав у 2004 році за $3,6 млн. Мерфі ж є власником іншого острова - Рустер Кі, який обійшовся акторові та коміку в $15 млн 10 років тому.

За "Ірмою" до Карибського басейну наближається ураган "Хосе". На захід від "Ірми", над Мексиканською затокою шторм "Катя" посилився і досяг рівня урагану.