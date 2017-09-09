ОБСЄ зафіксувала зменшення обстрілів на Донбасі

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Місія ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості порушень режиму тиші в Донецькій області, в Луганській області спостерігачі не зафіксували жодного такого порушення. Про це йдеться у звіті місії станом на 7 вересня, який розміщено на сайті організації.

Зокрема, у Донецькій області місія констатувала 10 вибухів проти близько 70, зафіксованих напередодні.

"Пізно ввечері 6 вересня, перебуваючи в підконтрольному "ДНР" м.Горлівка, спостерігачі чули 1 вибух невизначеного походження за 3-4 км на північний захід. Протягом 7 вересня у Горлівці спостерігачі чули 3 вибухи невизначеного походження за 3-6 км на захід і північний захід від своєї позиції", - зазначено у повідомленні місії.

Також 6 вересня, перебуваючи у підконтрольному уряду Світлодарську, спостерігачі чули 4 вибухи невизначеного походження.

Камера СММ ОБСЄ також зафіксувала вибухи в ніч на 7 вересня в районі Широкиного, та 7 вересня біля КПВВ позлизу Майорська.

У Луганській області спостерігачі не зафіксували жодного випадку порушення режиму припинення вогню, проти близько 40 вибухів протягом попереднього звітного періоду.

Водночас, за даними місії, поблизу Попасної безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував наявність озброєння з порушенням відповідних ліній відведення.