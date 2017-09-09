Копирайт изображения EPA

Ураган "Ірма" вдарив по Кубі сильним вітром і дощем після того, як спустошив декілька Карибських островів.

Негода наблизилася до берега Камагуейського архіпелагу, на північному сході Куби, як шторм п'ятої категорії, але тепер послабився до третьої категорії.

В американському штаті Флорида через негоду евакуювали 5,6 мільйона людей, що становить 25% населення цього штату. Усього від урагану "Ірма" по всій території Карибського басейну загинула щонайменше 21 людина.

У п'ятницю "Ірма" обрушилася на групу островів Сабана-Камагуей, що становило загрозу для прилеглих міст і сіл на узбережжі.

Це перший ураган п'ятої категорії, що налетів на Кубу за декілька десятиліть.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Руйнівний шлях "Ірми" Атлантикою

За повідомленням Національного центру ураганів США, швидкість вітру сягає 209 км на годину.

Негода принесла рясні опади, що призвело до підтоплень у рибальському селі Кайбаріен.

У деяких районах Куби відсутня електрика, є проблемі зі зв'язком. Тисячі людей евакуювали, однак багато залишилися, щоби перечекати шторм на місці.

Кубинська влада повідомляє про "значні збитки", однак поки що немає повідомлень про жертв негоди.

Близько 50 тисяч туристів виїхали з Куби, курорти на північному узбережжі стоять порожні.

Копирайт изображения Reuters Image caption Сильний вітер позривав дахи у кубинському селі Ремедіос

Мешканці Куби позакріплювали дахи своїх будинків і попереносили речі з помешкань з прибережних районів до безпечніших місць на підвищенні.

Один із найпотужніших буревіїв в Атлантиці за останнє сторіччя дістанеться Флориди у неділю вранці. Масштабна евакуація жителів Флориди ускладнюється пробками на дорогах та дефіцитом пального на заправках.

Буревій зруйнував майже усі будівлі на Барбадосі, залишив без електрики Пуерто-Рико, а також приніс значні руйнування на Британські Віргінські острови, Сен-Мартен, Сен-Бартельм, Сен-Кітс і Невіс.