У єгипетській гробниці знайшли нові мумії

Копирайт изображения Reuters Image caption Гробниця належала чоловікові на ім'я Аменемхат

У Єгипті археологи виявили могилу ювеліра, у якій були мумії жінки та двох її дітей, повідомила місцева влада.

Гробницю, що входить до Нового королівства, датованого XVI-XI ст. до н.е., знайшли поблизу міста Нілу в Луксорі, що 700 км на південь від Каїра.

Серед предметів, які знайшли в гробниці, була статуя ювеліра Аменемхата, що сидить біля своєї дружини.

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Поки що незрозуміло, чи усі три знайдені мумії пов'язані з Аменемхатом.

За словами археологів, мати померла у віці близько 50 років, дослідження виявили,що у неї була бактеріальна остеопатія. Тіла її двох синів - 20-ти та 30-років - добре збереглися.

Влада вважає, що могила Аменемхата, який був ювеліром бога Амона, найвпливовішим божеством цього періоду, може привести до подальших відкриттів у некрополі Драа Абул Нага, місці, яке відоме своїми храмами та похованнями.

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За словами міністра, що відповідає за старожитності, Халеда Анані в гробниці знайшли гріб, похоронні маски, ювелірні вироби та статую.

Він додав, що археологи знайшли чотири нових імені, ймовірно, вони й були власниками гробниці.