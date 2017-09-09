Росія вперше оприлюднила втрати за час Карибської кризи

Копирайт изображения Getty Images Image caption Радянський ракетний пусковий комплекс на Кубі на американській аерофотозйомці 23 жовтня 1962 року

Російська влада вперше оприлюднила дані про втрати на Кубі між 1 серпня 1962 і 16 серпня 1964 року. Під час гострої фази Карибської кризи там загинули 64 радянських військових. Про це йдеться у повідомленні на сайті російського міністерства оборони.

55 років тому, 9 вересня 1962 року на острів у Карибському морі були доправлені радянські балістичні ракети. Пізніше СРСР доукомплектував їх ядерними боєзарядами.

Це відбулося в рамках операції "Анадирь".

У російському міністерстві оборони нагадують, що вона стала відповіддю на розміщення американських ракет у Туреччині і Італії, а також на "погрози американського військового вторгнення на Кубу".

Згідно із повідомленням міноборони Росії, зброя і техніка були завантажені на воєнні кораблі у портах Баренцевого, Балтійського і Чорного морів у липні 1962 року за умов підвищеної секретності.

Капітани дізналися про кінцевий пункт призначення із секретних інструкцій лише після того, як кораблі пройшли Гібралтар.

У жовтні 1962 року пускові позиції балістичних ракет на Кубі сфотографував американський розвідувальний літак. Після цього про радянські ракети дізналося вище військове командування США і президент Джон Кеннеді.

"Розширення радянської військової присутності на Кубі, розташованій у 200 км від США, спичинило Карибську кризу - різке загострення радянсько-американських військово-політичних відносин періоду "холодної війни", яке поставило світ на межу ядерного зіткнення між двома наддержавами", - йдеться у повідомленні російського відомства.

За підсумками операції "Анадирь" за зразкове виконання спеціального завдання ордени і медалі отримали понад тисяча радянських військових.

Точні цифри загиблих під час операції досі не називали.

Наприкінці 1970-х у передмісті Гавани було відкрито меморіал радянським воїнам-інтернаціоналістам.

Там були поховані 68 радянських солдатів та офіцерів, які померли на Кубі у 1960-ті роки. Проте за яких обставин вони померли, і скільки з них померли під час Карибської кризи, невідомо.