Усик переміг німця Хука технічним нокаутом

Копирайт изображения facebook.com/Alexanderusyk Image caption Усик святкує перемогу над Хуком. Фото зі сторінки Олександра Усика у Facebook

Український боксер Олександр Усик переміг німецького суперника Марко Хука технічним нокаутом у своєму першому бою в рамках Всесвітньої боксерської серії.

Рефері достроково зупинив бій на останній хвилині 10-го раунду.

Президент Петро Порошенко привітав спортсмена з перемогою.

"Вітаю Олександра Усика з переконливою перемогою над Марком Хуком. Так тримати, чемпіоне!", - йдеться в повідомленні на сторінці президента у Facebook.

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Усик є чемпіоном світу за версією WBO у важкій вазі (до 90,7 кг). В результаті бою він зберіг свій пояс.

"Україна, це для тебе", - написав Усик на своїй сторінці у Facebook і подякував за підтримку.