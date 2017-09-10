В Росії ув'язнені 100 заробітчан з України - Лутковська

Копирайт изображения unian

В ув'язненні з Росії перебувають 100 людей, які поїхали туди на роботу, заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська в інтерв'ю" 5 каналу ".

Омбудсмен попереджає, що громадянам України небезпечно їхати на роботу до РФ.

"Якщо ви вийдете зараз на вулицю, метро, на Майдан Незалежності, ви там знайдете запрошення на роботу кур'єром в Російську Федерацію. Я вам можу сказати, що у мене на сьогоднішній день десь близько ста чоловік, які звернулися в зв'язку з тим, що так поїхали на роботу, а потім опинилися за ґратами", - заявила пані Лутковська.

Омбудсмен також зазначила, що необхідно роз'яснювати ризики для громадян України, пов'язані з виїздом до РФ.

"Зрозуміло, так, гроші, економічне становище в державі. Але це небезпечно в разі, якщо ви їдете на територію Російської Федерації, ви повинні розуміти ризики", - сказала омбудсмен.

Нещодавно 19-річний українець Павло Гриб зник під час поїздки до Білорусі. Через деякий час з'ясувалось, що його утримують у СІЗО у російському Краснодарі.