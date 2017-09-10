Доба в АТО: один загиблий і один поранений

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За минулу добу в АТО загинув один військовий, один отримав поранення, бойовики 41 раз відкривали вогонь. Про це повідомляє штаб АТО у Facebook.

Це сталося внаслідок обстрілу позицій АТО неподалік Красногорівки. Бойовики стріляли з міномета, заявили у штабі.

Найбільше обстрілів було на приморському та донецькому напрямках.

Так, з 18 години бойовики шість разів відкривали вогонь з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї поблизу Авдіївки. Декілька разів били по околицях Зайцевого.

На маріупольському напрямку з кулеметів бойовики обстрілювали укріплення біля Лебединського, Водяного, Гнутового, Павлополя та Березового. Гранатомети застосовували поблизу Талаківки і Богданівки.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.