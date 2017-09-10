Акція на кордоні: Саакашвілі зустрічає кілька тисяч людей

Копирайт изображения ВВС Image caption Поліція розділила мітинугвальників

Кілька тисяч прихильників екс-губернатора Одещини Міхеїла Саакашвілі зібралися на акції біля кордону України з Польщею у пункті пропуску "Краковець", повідомляє з місця події кореспондент ВВС Україна.

Колона з Саакашвілі вирушила з польского міста Жешув, але у якому напрямку, поки що невідомо.

Організатори акції у "Русі нових сил Міхеїла Саакашвілі" заявили, що будуть "спокійно чекати" повернення політика, якого нещодавно позбавили українського громадянства.

Прихильники Саакашвілі викрикували образи і нецензурні слова на адресу молодих людей, яких привезли до кордону на автобусах. Хлопці, яких було кілька десятків, на головах мали капюшони. Вони не говорять про мету своєї участі у акції.

Біля кордону між молодиками і прихильниками Саакашвілі почалися перепалки. Поліція їх розвела по різні сторони дороги. Між ними зараз стоять кілька сотень поліцейських.

Копирайт изображения facebook.com/Ruhnovihsyl Image caption Табір прихильників Саакашвілі поблизу кордону

Поліція з'ясовує особи людей, у яких був конфлікт з табором Саакашвілі.

На акції присутні депутати від "Самопомочі" Єгор Соболєв та Семен Семенченко, екс-заступник генпрокурора Давід Сакварелідзе, політик, екс-міністр оборони Анатолій Гриценко, Микола Катеринчук.

Як розповіли ВВС Україна у поліції, у таборі прихильників Саакашвілі є дозволена зброя. В колоні Семенченка знайшли дозволену мисливську зброю, але підстав її вилучати не було, зазначили в поліції.

Копирайт изображения ВВС Image caption До польськогога Жешува, звідки Саакашвілі вирушить до кордону, приїхала лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка заявила, що хоче його підтримати

Проїзд через кордон частково заблоковано, прикордонники припинили пропуск авто, але пропустили колону з депутатами і журналістами, повідомляє кореспондент ВВС Україна.

Біля кордону триває мітинг, виголошують промови, учасники тримають українські прапори, символіку "Руху нових сил".

Прихильники Саакашвілі розбили табір біля кордону ще напередодні. У прес-службі кажуть, що станом на 9.00 у наметовому таборі було близько 1,5 тис. активістів.

Екс-губернатор Одещини Михайло Саакашвілі анонсував, що повернеться до України 10 вересня. Зараз він перебуває у польському місті Жешуві. Як повідомляє кореспондент ВВС, підтримати Саакашвілі приїхали українські політики, серед яких лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, депутат Віктор Чумак, екс-голова СБУ Валентин Наливайченко.

"Ми тут захищаємо Михаїла Саакашвілі, його право бути в Україні", - заявила пані Тимошенко на брифінгу у Жешуві. Разом з Саакашвілі пребуває євродепутат Яцек Саріуш-Вольський.

Представники української влади заявляли, що після того, як наприкінці липня президент Петро Порошенко видав указ про позбавлення пана Саакашвілі українського громадянства, його український паспорт автоматично став недійсним. А відтак, на територію України його не пустять.

Раніше цього тижня стало відомо, що грузинська влада надіслала до Києва запит на екстрадицію Міхеіла Саакашвілі.

Сам пан Саакашвілі заявляє, що має законні підстави в'їхати на територію України, і що має лише одне громадянство - українське.