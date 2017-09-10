Саакашвілі: їдемо до України на потязі

Копирайт изображения ВВС Image caption Саакашвілі з автобуса пересяде на потяг

Екс-президент Грузії і екс-губернатор Одещини Міхеїл Саакашвілі оголосив, що буде проходити кордон у потязі "інтерсіті", який відправляється з польського Перемишля.

Політик заявив, що обрав такий маршрут, щоб уникнути провокацій на кордоні у пункті "Краковець", куди, за його словами, привезли "тітушок".

Колона з Саакашвілі і українськими політиками прибула до Перемишля з польського Жешува. Разом з ним є українські журналісти і політики - лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, депутат Віктор Чумак, екс-голова СБУ Валентин Наливайченко, євродепутат Яцек Саріуш-Вольський.

Саакашвілі в автобусі спілкувався з журналістами. За його словами, перше, що зробить в Україні, якщо його пропустять, це піде пити каву з мером Львова Андрієм Садовим.

Раніше Саакашвілі заявляв, що переходитиме кордон з Польщею у пункті пропуску "Краковець", де зібралися кілька тисяч його прихильників.

Акція на кордоні проходила мирно. Словесні суперечки виникали між прихильниками екс-президента Грузії і молодими людьми по іншу сторону поліцейського кордону. Через деяких час під конвоєм поліції людей, у яких був конфлікт з прихильниками Саакашвілі, вивезли.

По периметру мітингу розміщуються представники батальйону "Донбас", вони не приховують, що мають зброю.

Копирайт изображения facebook.com/Ruhnovihsyl Image caption Табір прихильників Саакашвілі поблизу кордону

Бійка ледь не виникла через інцидент з представницею "Фемен". Оголена дівчина вибігла на дорогу з портретами Порошенка і Саакашвілі. Поліція бігала за нею, а вона тікала у бік табору, виникла штовханина. Через цей випадок вантажівка ледь не наїхала на журналістів.

Копирайт изображения ВВС Image caption Дівчина бігала з портретами Порошенка і Саакашвілі

На акції поблизу кордону присутні депутати від "Самопомочі" Єгор Соболєв та Семен Семенченко, екс-заступник генпрокурора Давід Сакварелідзе, політик, екс-міністр оборони Анатолій Гриценко, Микола Катеринчук.

Як розповіли ВВС Україна у поліції, у таборі прихильників Саакашвілі є дозволена зброя. В колоні Семенченка знайшли дозволену мисливську зброю, але підстав її вилучати не було, зазначили в поліції.

Копирайт изображения ВВС Image caption До польськогога Жешува, звідки Саакашвілі вирушить до кордону, приїхала лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка заявила, що хоче його підтримати

Проїзд через кордон частково заблоковано, прикордонники припинили пропуск авто, але пропустили колону з депутатами і журналістами, повідомляє кореспондент ВВС Україна.

Біля кордону триває мітинг, виголошують промови, учасники тримають українські прапори, символіку "Руху нових сил".

Прихильники Саакашвілі розбили табір біля кордону ще напередодні. У прес-службі кажуть, що станом на 9.00 у наметовому таборі було близько 1,5 тис. активістів.

Екс-губернатор Одещини Михайло Саакашвілі анонсував, що повернеться до України 10 вересня.

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Представники української влади заявляли, що після того, як наприкінці липня президент Петро Порошенко видав указ про позбавлення пана Саакашвілі українського громадянства, його український паспорт автоматично став недійсним. А відтак, на територію України його не пустять.

Раніше цього тижня стало відомо, що грузинська влада надіслала до Києва запит на екстрадицію Міхеіла Саакашвілі.

Сам пан Саакашвілі заявляє, що має законні підстави в'їхати на територію України, і що має лише одне громадянство - українське.

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