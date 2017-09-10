Потяг з Саакашвілі не випускають з Польщі

Копирайт изображения ВВС Image caption Потяг, за розкладом, мав вже відправитись, але все ще стоїть

Потяг з екс-президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі не випускають з польського Перемишля. Диктор оголосила, що в потязі перебуває особа, якій заборонено в'їзд на територію України.

Колона з Саакашвілі і українськими політиками раніше прибула на залізничний вокзал Перемишля. Разом з ним українські журналісти і політики.

Затримка потягу складає майже годину. Політик чекає в потязі разом з дружиною і сином. Диктор оголосила, що, потяг рушить в разі, якшо особа, якій заборонено в'їзд, залишить поїзд.

Екс-губернатор Одещини заявив, що польське керівництво попередило українське, що для затримання потягу немає підстав. За його словами, потяг пообіцяли відпустити. Депутати з потягу повідомили, що пасажари скаржаться на затримку, комусь стало погано.

Копирайт изображения ВВС Image caption Саакашвілі обрав потяг

"Їхнім наступним кроком може бути "замінування поїзда", - заявила Ольга Галабала, з ради партії "Рух нових сил Міхеїла Саакашвілі".

Депутати, серед яких Сергій Власенко, сперечаються з керівником потягу Інною Смірновою і вимагають відправку. Пані Смірнова плаче.

Міхеїл Саакашвілі раніше оголосив, що буде проходити кордон у потязі "Інтерсіті". Політик заявив, що обрав такий маршрут, щоб уникнути провокацій на кордоні у пункті "Краковець", куди, за його словами, привезли "тітушок" зі зброєю, "посіпак і пдлабузників влади".

У потязі "Перемишль-Київ" контроль прикордонників відбувається на ходу вже після перетину кордону.

Акція на станції

Копирайт изображения ВВС Image caption Активісти у Мостиській

Тим часом сотні машин і десятки бусів перевезли активістів, прихильників Саакашвілі, у село Мостиська друга, де розташовується перший залізничний пункт України на шляху слідування потяга.

Копирайт изображения ВВС Image caption Прихильники Саакашвілі рушили з "Краківця" до станції Мостиська

Раніше Саакашвілі заявляв, що переходитиме кордон з Польщею у пункті пропуску "Краковець", де зібралися кілька тисяч його прихильників. Активісти виїхали з Краківця, коли почули, що Саакашвілі виїжджає з Перемишля.

Копирайт изображения ВВС Image caption Бійці батальйону "Донбас" з мітингу відправились на станцію Мостиську зустрічати Саакашвілі

Біля пункту пропуску "Краківець" виникали словесні суперечки між прихильниками екс-президента Грузії і молодими людьми по іншу сторону поліцейського кордону. По периметру мітингу стояли представники батальйону "Донбас", вони не приховували, що мали зброю.

Як розповіли ВВС Україна у поліції, у прихильників Саакашвілі є дозволена зброя. В колоні Семенченка знайшли дозволену мисливську зброю, але підстав її вилучати не було, зазначили в поліції.

Копирайт изображения facebook.com/Ruhnovihsyl/ Image caption Табір прихильників Саакашвілі

Екс-губернатор Одещини Михайло Саакашвілі анонсував, що повернеться до України 10 вересня.

Представники української влади заявляли, що після того, як наприкінці липня президент Петро Порошенко видав указ про позбавлення пана Саакашвілі українського громадянства, його український паспорт автоматично став недійсним. А відтак, на територію України його не пустять.

Раніше цього тижня стало відомо, що грузинська влада надіслала до Києва запит на екстрадицію Міхеіла Саакашвілі.

Сам пан Саакашвілі заявляє, що має законні підстави в'їхати на територію України, і що має лише одне громадянство - українське.

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