Жертвами землетрусу в Мексиці стали 90 людей

  • 10 вересня 2017
Mourners crying at a funeral Копирайт изображения AFP/getty
Image caption Родичі оплакують загиблих внслідок землетрусу

Щонайменше 90 людей загинули внаслідок землетрусу магнітудою 8,1, що стався у Мексиці в четвер.

За словами представника уряду, лише у південно-західному штаті Оахака загинула 71 людина.

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Image caption Рятувальники продовжують шукати зниклих безвісти

Сотні сімей лишаються жити на вулицях, побоюючись повторних підземних поштовхів.

За словами кореспондента ВВС, землетрус завдав шкоди найбіднішому і найменш розвиненому району Мексики, і реальний масштаб пошкоджень поки що невідомий.

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Image caption Більшість смертей землетрус спричинив у штаті Оахака

Цей землетрус став найпотужнішим у Мексиці за минуле століття.

Поштовхи, що мали магнітуду 8,1, перевершили землетрус 1985 року неподалік від Мехіко, жертвами якого стали тисячі людей.

Ймовірно, кількість загиблих цього разу виявилась меншою, оскільки землетрус зачепив менш населені райони країни.

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Image caption Волонтери і рятувальники допомагають постраждалим

У п'ятницю по східному узбережжю країни також вдарив тропічний шторм "Катя". Внаслідок зсувів ґрунту, спричинених сильним дощем, загинуло двоє людей.

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Image caption Двоє людей загинули у місті Халапа в результаті зсувів, спричинених штормом "Катя"

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