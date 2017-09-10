Жертвами землетрусу в Мексиці стали 90 людей

Копирайт изображения AFP/getty Image caption Родичі оплакують загиблих внслідок землетрусу

Щонайменше 90 людей загинули внаслідок землетрусу магнітудою 8,1, що стався у Мексиці в четвер.

За словами представника уряду, лише у південно-західному штаті Оахака загинула 71 людина.

Копирайт изображения EPA Image caption Рятувальники продовжують шукати зниклих безвісти

Сотні сімей лишаються жити на вулицях, побоюючись повторних підземних поштовхів.

За словами кореспондента ВВС, землетрус завдав шкоди найбіднішому і найменш розвиненому району Мексики, і реальний масштаб пошкоджень поки що невідомий.

Копирайт изображения AFP/GETTY Image caption Більшість смертей землетрус спричинив у штаті Оахака

Цей землетрус став найпотужнішим у Мексиці за минуле століття.

Поштовхи, що мали магнітуду 8,1, перевершили землетрус 1985 року неподалік від Мехіко, жертвами якого стали тисячі людей.

Ймовірно, кількість загиблих цього разу виявилась меншою, оскільки землетрус зачепив менш населені райони країни.

Копирайт изображения AFP/GETTY Image caption Волонтери і рятувальники допомагають постраждалим

У п'ятницю по східному узбережжю країни також вдарив тропічний шторм "Катя". Внаслідок зсувів ґрунту, спричинених сильним дощем, загинуло двоє людей.