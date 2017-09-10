Жертвами землетрусу в Мексиці стали 90 людей
Щонайменше 90 людей загинули внаслідок землетрусу магнітудою 8,1, що стався у Мексиці в четвер.
За словами представника уряду, лише у південно-західному штаті Оахака загинула 71 людина.
Сотні сімей лишаються жити на вулицях, побоюючись повторних підземних поштовхів.
За словами кореспондента ВВС, землетрус завдав шкоди найбіднішому і найменш розвиненому району Мексики, і реальний масштаб пошкоджень поки що невідомий.
Цей землетрус став найпотужнішим у Мексиці за минуле століття.
Поштовхи, що мали магнітуду 8,1, перевершили землетрус 1985 року неподалік від Мехіко, жертвами якого стали тисячі людей.
Ймовірно, кількість загиблих цього разу виявилась меншою, оскільки землетрус зачепив менш населені райони країни.
У п'ятницю по східному узбережжю країни також вдарив тропічний шторм "Катя". Внаслідок зсувів ґрунту, спричинених сильним дощем, загинуло двоє людей.