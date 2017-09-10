Журналістка Юлія Латиніна виїхала з Росії

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Юлія Латиніна стала лауреатом журналістської премії "Камертон" імені Анни Політковської

Російська журналістка Юлія Латиніна повідомила в ефірі радіостанції "Ехо Москви", що виїхала з Росії після того, як невідомі підпалили її автомобіль.

Вона вийшла в ефір по Skype, розповівши, що перебуває за кордоном разом із батьками і найближчим часом до Росії не збирається.

Пані Латиніна сказала, що підпал її автомобіля злякав: "люди, які це зробили, були готові до людських жертв".

9 вересня стало відомо, що пані Латиніна стала лауреатом журналістської премії "Камертон" імені Анни Політковської.

У серпні 2016 року у журналістку напав невідомий недалеко від офісу "Ехо Москви" і облив її фекаліями. Тоді вона припустила, що інцидент міг бути пов'язаний із матеріалами в "Новій газеті".