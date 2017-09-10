Вибух у Києві: назвали три версії

Копирайт изображения EPA Image caption Прес-служба СБУ повідомила, що Алі Тімаєв, відомий як Тімур Махаурі, "боровся із путінським" режимом та був особистим ворогом глави Чечні Рамзана Кадирова".

Слідство розглядає три основні версії вибуху автомобіля в центрі Києва 8 вересня, через який загинув громадянин Грузії Алі Тіма, відомий як Тимур Махаурі. Про це заявив речник МВС Артем Шевченко в ефірі "112 Україна".

"Версія перша - це могло бути пов'язано зі спецслужбами РФ або кадировськими спецслужбами, які досить самостійні", - сказав пан Шевченко.

Він додав, що двв інші версії: "кримінальна з'ясування відносин" і міжособистісні відносини.

За його словами, є підстави перекваліфікувати справу із "умисного вбивства" на "терористичний акт", бо постраждали двоє людей, які, ймовірно, не були метою злочинців.

У п'ятницю, 8 вересня, на Бесарабській площі у Києві вибухнув автомобіль Toyota: чоловік, який перебував за кермом, загинув, жінка та дитина у лікарні. Жінка у тяжкому стані.

Водночас радник керівника МВС Зорян Шкіряк зазначав, що потужність вибухового пристрою, який спрацював в автомобілі громадянина Грузії Тімура Махаурі, становила від 600 грамів до 1 кг в тротиловому еквіваленті.