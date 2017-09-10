Саакашвілі вирушив на Шегині

Копирайт изображения Reuters Image caption Міхеіл Саакашвілі заявив, що поїде автобусом до пункту пропуску "Краковець" на польсько-українському кордоні, як і планувалося

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що має намір на автобусі їхати до пункту пропуску "Краковець" на польсько-українському кордоні, але поїхав на "Шегині".

На брифінгу у Перемишлі він сказав: "Ми зараз будемо разом їхати на автобусі до "Краковця".

Тоді він пояснив своє рішення тим, що він не зробить "такого подарунку Порошенку, щоб не поїхати на український кордон, не поспілкуватися із прикордонниками і не використати своє право повернутися в Україну".

Він додав, що "якщо тітушки щось зроблять", відповідальність за це лежатиме на українській владі.

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Перемишлянські потяги

Ще в полудень у Перемишлі Міхеїл Саакашвілі оголосив, що буде проходити кордон у потязі "Інтерсіті" замість пункту "Краковець", щоб уникнути провокацій. Він повідомив, що до Краківця привезли "тітушок" зі зброєю, "посіпак і пдлабузників влади".

У потязі "Перемишль-Київ" контроль прикордонників відбувається на ходу вже після перетину кордону. Втім, потяг "Інтерсіті" з екс-президентом Саакашвілі не випустили з польського Перемишля. Диктор оголошувала, що в потязі перебуває особа, якій заборонено в'їзд на територію України, і потяг рушить, коли особа вийде з потяга.

Затримка складала декілька годин, політик чекав разом з дружиною і сином. Він мав рушити о 13:07.

Керівництво потягу повідомило пасажирам, що вони можуть перетнути кордон на автобусах. Вартість квитків пообіцяли повернути на території України.

Юлія Тимошенко, яка приїхала підтримати Міхеїла Саакашвілі, на брифінгу звернулась до генпрокурора Юрія Луценка з закликом втрутитися. "Якщо у нас є генпрокурор, то зараз це буде припинено і потяги вирушать до України", - заявила пані Тимошенко.

Екс-губернатор Одещини заявив, що польське керівництво попередило українське, що для затримання потягу немає підстав.

О 15:42 з Перемишля мав виїхати другий потяг "Інтерсіті", також до Києва.

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Депутати, серед яких Сергій Власенко, сперечалися із керівником потягу Інною Смірновою і вимагали відправлення. Пані Смірнова посилалася на отримані вказівки та плакала.

Також кілька конфліктів відбулось між пасажирами і стюартами.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що "Укрзалізницею" не керує, а вона підпорядковується Міністерству економічного розвитку і торгівлі. Він назвав її майданчиком для корупції і закликав співробітників виконувати свою роботу - перевозити пасажирів.

Разом з Саакашвілі у потягу журналісти і політики - лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, депутати Віктор Чумак, Юрій Дерев'янко, екс-голова СБУ Валентин Наливайченко.

Акції біля кордону

Копирайт изображения ВВС Image caption Активісти у Мостиській

Копирайт изображения ВВС Image caption Прихильники Саакашвілі чекають у Мостиській Другій

Спочатку прихильники Саакашвілі перебували у селі Мостиська Друга, де розташовується перший залізничний пункт України на шляху слідування потяга.

Проте, після оголошення екс-президентом Грузії інформації, що він знову прямує до Краківця, активісти вирушили туди.

Копирайт изображения ВВС Image caption Сакварелідзе дає вказівки мітингувальникам у Мостиській Другій

Раніше Саакашвілі заявляв, що переходитиме кордон з Польщею у пункті пропуску "Краковець". Там ще з учора зібралися кілька тисяч його прихильників.

Копирайт изображения ВВС Image caption Бійці батальйону "Донбас" з мітингу відправились на станцію Мостиську зустрічати Саакашвілі

Зранку акція біля пункту пропуску "Краківець" пройшла більш-менш мирно. Виникали словесні суперечки між прихильниками екс-президента Грузії і молодими людьми по іншу сторону поліцейського кордону. По периметру мітингу стояли представники батальйону "Донбас", вони не приховували, що мали зброю.

Копирайт изображения facebook.com/Ruhnovihsyl/ Image caption Табір прихильників Саакашвілі

Екс-губернатор Одещини Міхеїл Саакашвілі анонсував, що повернеться до України 10 вересня.

Представники української влади заявляли, що після того, як наприкінці липня президент Петро Порошенко видав указ про позбавлення пана Саакашвілі українського громадянства, його український паспорт автоматично став недійсним. А відтак, на територію України його не пустять.

Раніше цього тижня стало відомо, що грузинська влада надіслала до Києва запит на екстрадицію Міхеїла Саакашвілі.

Сам пан Саакашвілі заявляє, що має законні підстави в'їхати на територію України, і що має лише одне громадянство - українське.

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