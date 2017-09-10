Міхеїл Саакашвілі перетнув український кордон

У пункті пропуску Шегині на україно-польському кордоні кілька сотень людей прорвали кордон з боку України і завели Міхеїла Саакашвілі. Про це повідомляє кореспондент BBC Україна.

Він зазначає, що люди перебували всередині ПП "Шегині", і вирушили до нейтральної зони, там, де перебував екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі.

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