Міхеїл Саакашвілі перетнув український кордон
- 10 вересня 2017
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У пункті пропуску Шегині на україно-польському кордоні кілька сотень людей прорвали кордон з боку України і завели Міхеїла Саакашвілі. Про це повідомляє кореспондент BBC Україна.
Він зазначає, що люди перебували всередині ПП "Шегині", і вирушили до нейтральної зони, там, де перебував екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі.
Історія оновлюється