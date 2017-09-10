ГПУ про "прорив" кордону: організаторів притягнуть до відповідальності

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Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що організатори та керівники "незаконного перетину кордону" будуть притягнуті до відповідальності. Про це він написав у Facebook.

За його словами, це станеться тоді, "як буде дана оцінка і дій владних інституцій протягом сьогоднішніх подій".

Генпрокурор також підкреслив, що від підтримки Верховної Ради і суспільства залежить "перспектива Української Держави".

"Борючись за владу, прихильники Саакашвілі знищують державу. Хто не згоден - спробуйте прорвати грузинський чи британський кордон", - написав керівник ГПУ.

За його словами, вирішення суперечок про законність дій влади щодо громадянина варто робити через суд.

"Саме так Іванішвілі повернув собі паспорт, якого йому у свій час скасував Саакашвілі", - зазначив пан Луценко.

Він також вважає, що "прорив" через кордон - це "силовий сценарій вирішення питання - прецедент для прихильників Захарченка, Януковича, Клименка, будь- кого, хто збере пару тисяч активістів".

У неділю ввечері екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі у заблокованому прикордонниками пункті пропуску Шегині, на україно-польському кордоні, в оточенні кількасот людей зайшов до України.