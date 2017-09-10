МВС: на Шегинях постраждали 12 поліцейських та 5 прикордонників

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Під час інциденту з проривом кордону екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі та його оточення у пункті пропуску "Шегині" постраждали 12 поліцейських та 5 працівників Держприкордонслужби. Про це повідомляє прес-служба МВС.

"Близько 20:00 група агресивно налаштованих осіб з боку в'їзного шлагбауму у пункті пропуску "Шегині" зчинила бійку з представниками Нацполіції та Держприкордонслужби, вдерлася до пункту пропуску, порушила державний кордон України та сприяла незаконному порушенню державного кордону групою осіб серед яких були у тому числі й Міхаїл Саакашвілі та народні депутати України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці отримали тілесні ушкодження.

На місце події виїхала група військової прокуратури та поліції, аби кваліфікувати інцидент.

У МВС зауважили, що попередньо вбачаються ознаки порушення статті кримінального кодексу про "незаконне переправлення осіб через державний кордон" та "посягання на життя працівника правоохоронного органу".

Адміністрація Держприкордонслужби звернулася до людей, які перетнули кордон із паном Саакашвілі, аби оформити "факт законності перетину кордону".