Саакашвілі у Львові заявив, що планів у нього немає

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Колишній голова Одеської ОДА, керівник політичної партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі прибув до Львова. Про це він повідомив у ефірі, який транслював на своїй сторінці у Facebook.

Пан Саакашвілі також встиг провести зустріч із мером Львова Андрієм Садовим.

Із ним перебуває його делегація із депутатами та іншими прихильниками.

Про свої подальші дії пан Саакашвілі не повідомив, але зазначив, що планує випити кави із мером Львова.